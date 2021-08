Vaccineren tegen corona vanaf 1 oktober niet meer mogelijk in Kennemer Sportcenter

In het Kennemer Sportcenter in Haarlem wordt definitief vanaf 1 oktober niet meer gevaccineerd tegen corona. Dat meldt de gemeente Haarlem op vragen van PvdA-raadslid Isabelle Wisse.

Deze locatie sluit, maar GGD en de gemeente Haarlem houden 'oog voor de ontwikkelingen en mogelijke scenario's zoals een eventuele derde vaccinatie voor kwetsbaren'. Daarom blijven ze kijken naar een eventuele nieuwe locatie in of in de buurt van Haarlem. Eerder zei de GGD tegen NH Nieuws dat er mogelijk pop up-locaties in wijken komen waar de vaccinatiegraad nog laag is.

In het Kennemer Sportcenter kan niet meer worden gevaccineerd omdat de gebruikers als het CIOS en verenigingen de sporthal weer nodig hebben. Eerder zou de hal beschikbaar zijn per 1 september, maar die was toen toch nodig als vaccinatielocatie tot 1 oktober.