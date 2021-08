Syrisch meisje (8) 'gedropt' bij politiebureau in Hoofddorp: "Hartverscheurend"

Een 8-jarig meisje uit Syrië is vanochtend vermoedelijk achtergelaten bij het politiebureau in Hoofddorp. Ze kwam volgens wijkagent Johan Dubbeldam het gebouw binnenwandelen en pakte bij de balie een kopie van haar paspoort uit haar roze rugzakje: "De alarmbellen gingen al heel snel af bij mijn collega."

"We hebben gelijk een tolk ingeschakeld en haar laten weten dat we onderdak voor haar zullen verzorgen", vervolgt de agent tegenover NH Nieuws. Volgens hem was het meisje erg kalm en leek ze niet in paniek.

'Hartverscheurend'

"We vermoeden dat ze bewust is achtergelaten en naar het bureau is gestuurd. We hebben helaas niet gezien dat er een auto stond, maar ik denk dat ze in de achterliggende wijk Graan voor Visch is gedropt. Het is hartverscheurend."

De vreemdelingenpolitie is ingeschakeld en ook het NIDOS, een organisatie gericht op jeugdbescherming voor jongeren, is op de hoogte. Zij zullen onderdak verzorgen: "Dan moet je denken aan een pleeggezin", besluit agent Johan Dubbeldam.