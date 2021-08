School in Alkmaar ontruimd vanwege gaslek: "Kindjes vinden het erg spannend"

Een gaslek is vanmiddag ontstaan bij graafwerkzaamheden aan de Kortenaerkade in Alkmaar. Een school voor speciaal onderwijs, De Spinaker, moest worden ontruimd.

Door het gaslek moesten 120 kinderen met een verstandelijke beperking worden geëvacueerd. De kinderen zijn opgevangen in een kringloopwinkel, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Ook een anti-kraakpand en twaalf woningen zijn ontruimd.

De directeur van de school, Rachel Assema, is erg geschrokken. "We roken gas. Dus zijn we ernaar toe gelopen. Toen zei de brandweer dat we zo snel mogelijk naar buiten moesten gaan", zegt ze tegen NH Nieuws. "De kindjes vinden het erg spannend, maar ze doen het heel goed. We wachten nu op bericht van de brandweer en gelukkig kunnen we bij de kringloop wachten."

Raar begin

Het is een raar begin van het nieuwe schooljaar voor de leerlingen en docenten. "Het is de eerste week, dus dit is wel een beetje dramatisch. We hebben er wel weer een avontuur bij."

Liander meldt dat de problemen rond 15.30 verholpen zullen zijn.