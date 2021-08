Gooise vaccinatielocatie gaat ook 's avonds open voor coronavaccin zonder afspraak

Hoewel de Gooise vaccinatiegraad hoger ligt dan het landelijk gemiddelde, heeft nog ongeveer één op de vijf mensen van twaalf jaar of ouder geen eerste prik gehad. De GGD hoopt dat aandeel de komende weken verder te verlagen.

Dat gebeurt onder meer met het 'vaccineren zonder afspraak', dat sinds begin deze maand elke dag kan op de vaccinatielocatie van Hilversum. Dat kon tot nu toe alleen overdag, maar vanaf september op dinsdag en donderdag ook tot half tien 's avonds. "We merken dat het vaccineren voor een grote groep mensen werkt. Daarom gaan we nu op enkele dagen ook 's avonds open. Daarmee willen we het voor mensen nog makkelijker maken om hun eerste prik te halen", zegt GGD-woordvoerder Jakolien Schreijenberg.

Het 's avonds zonder afspraak een coronaprik halen kan vooralsnog op twee avonden, na komende maand wordt dat teruggeschroefd naar één avond en wordt het prikken zonder afspraak hoe dan ook wat teruggeschroefd.

Laatste mensen zonder vaccin

Toch blijft de GGD er de komende weken alles aan doen om ook de laatste mensen die niet gevaccineerd zijn, aan een coronaprik te helpen als ze dat willen. Er wordt nu onder meer gekeken naar vaccineren op locatie. "We merken dat de vaccinatiegraad voor verschillende wijken door de hele regio wat achterblijft. We willen daar graag zelf naartoe gaan om de mensen in ieder geval ook verder voor te lichten over het coronavaccin, maar misschien ook wel op locatie te gaan vaccineren", zegt Schreijenberg.

Hoe dat er precies uit gaat zien, moet nog blijken. "We praten daar nu nog over met verschillende gemeenten, maar het lijkt er wel op dat we daar gedurende volgende maand mee van start gaan. Om welke buurten het gaat en hoe het allemaal gaat werken, kan ik nu nog niet zeggen. We hopen snel meer bekend te maken."

Als het gaat om voorlichting over het coronavaccin wijst de GGD erop dat mensen die nog twijfelen over het wel of niet vaccineren vanaf nu ook de vaccinatielocatie in Hilversum kunnen binnenlopen als ze nog vragen hebben. "Ook daarvoor kun je zomaar binnenlopen. Er zit daar een arts klaar die alle vragen over het coronavaccin kan beantwoorden. Als je dan wil, kun je je meteen laten vaccineren. Als je er nog verder over wil nadenken, kun je dat thuis natuurlijk verder doen."