Milieuorganisatie doet laatste poging om Formule 1 Zandvoort tegen te houden

Op het circuit van Zandvoort wordt te veel stikstof uitgestoten en dat is rampzalig voor het omliggende Natura 2000-gebied. Dat probeert milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) vanmiddag te bewijzen voor de rechtbank in Haarlem. Via een kort geding tegen de provincie Noord-Holland, die de vergunningen verleent aan het circuit, hoopt de milieuorganisatie dat de rechter de Formule1 alsnog gaat verbieden.

Het draait allemaal om een vergunning die in oktober 2019 is vergeven door de provincie aan het circuit. Met die vergunning mochten daar de werkzaamheden starten om de Formule 1, toen nog in mei 2020, mogelijk te maken. Voorwaarde om die vergunning te krijgen was dat de stikstofuitstoot door het evenement niet zou toenemen.

Uit onderzoek in opdracht van het circuit bleek dat de uitstoot juist zou verminderen, ook omdat de baan door de werkzaamheden en de opbouw veel minder zou worden gebruikt. De provincie gaf op basis van die onderzoeksuitkomsten de vergunning af.

Verkeerde berekeningen

MOB verzet zich tegen de uitkomsten van dat stikstofonderzoek. De berekeningen zouden, volgens de milieuorganisatie, zijn gedaan op basis van verkeerde of oude gegevens. Uit hun eigen onderzoek zou blijken dat de stikstofuitstoot, mede dankzij het F1-evenement, juist zal toenemen op en rond het circuit. De vergunning had dus nooit verleend mogen worden, aldus MOB. Het evenement kan volgens de organisatie beter naar Assen verplaatst worden.

De opbouw van het F1-evenement is al in een vergevorderd stadium. In eerdere rechtszaken over de Formule 1 visten de natuurorganisaties telkens achter het net. Wel besloot de rechter onlangs in één van die zaken dat er een nieuw onafhankelijk onderzoek moet worden gedaan naar de stikstofuitstoot rond de Formule 1.

De uitkomsten daarvan worden in de weken na het evenement verwacht. MOB wil daar niet op wachten en probeert nu, zonder de andere natuurorganisties, de rechter ervan te overtuigen dat het evenement niet plaats zou moeten vinden. Of er ook meteen een uitspraak wordt gedaan, is nog onduidelijk.