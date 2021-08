Wijkertunnel dit weekend dicht of beperkt open door werkzaamheden

Door werkzaamheden is de Wijkertunnel vanaf vanavond tot maandagochtend gesloten of beperkt open. Vanavond en morgenavond sluit de tunnel om 21.00 uur, om steeds de volgende ochtend om 5.00 weer open te gaan. Vanaf zaterdag 8.00 uur tot maandag 5.00 uur is in beide richtingen slechts één rijstrook open.