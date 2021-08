Belangrijke dag voor Ajax: wie worden de tegenstanders in de Champions League?

Ajax krijgt vanavond tijdens te loting te horen bij welke andere clubs het wordt ingedeeld in de groepsfase van de Champions League. We zetten daarom de potentiële tegenstanders even op een rijtje.

De Amsterdammers zitten bij de loting in pot 3, wat zoveel inhoudt dat de ploeg van Erik ten Hag waarschijnlijk te maken krijgt met twee sterke tegenstanders en één zwakkere ploeg.

In pot 1 zitten onder meer Chelsea, de winnaar van de Champions League in het afgelopen seizoen. grote clubs als Real Madrid, FC Barcelona en Liverpool zitten in pot 2. Uit pot 4 zou Ajax eventueel AC Milan kunnen treffen. Ajax ontloopt in ieder geval Benfica, de ploeg die deze week PSV uitschakelde in de play-offs. De Portugezen zitten net als de Amsterdammers in pot 3.

De loting is om 18.00 uur.