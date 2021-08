Texelse Larissa Klaassen pakt paralympisch goud op de baan

Het duo was bijna 1,5 seconde sneller dan de Britten, die het zilver pakten. "Het doet zeer, maar zo goed zeer heeft het nog nooit gedaan", reageerde de paralympisch kampioene uit Texel tegen de NOS.

Vijf jaar geleden behaalde Klaassen nog een zilveren plak op de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro. In Tokio was ze samen met haar co-rijder Brommer gebrand op het goud. "We rijden de planken uit de baan en dan gaan we zien wat het oplevert", zeiden ze voor hun vertrek naar Tokio tegen NH Nieuws.

Nieuwe piloot

In Rio de Janeiro reed Klaassen, die een visuele beperking heeft, met een andere 'piloot' (de stuurder van de fiets, red.), Haliegh Dolman. In 2017 werd Imke Brommer uit Kudelstaart haar nieuwe partner, die de overstap maakte van de schaats naar de fiets.