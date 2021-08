'Amsterdam zet extra veerboten in vanwege verwachte explosieve groei passagiers'

Volgens de krant verwacht de gemeente tot 2030 een enorme stijging aan passagiers: in de avondspits zelfs zeventig procent. Dat zou betekenen dat er over negen jaar 13.500 passagiers per uur zijn. Nu zijn dat er nog geen 8.000. De meeste groei wordt verwacht op de verbinding tussen de Distelweg in Noord en de Houthavens: maar liefst drie keer zoveel reizigers als nu. En dat terwijl de toenemende drukte in de afgelopen jaren al voor veel ergernis zorgde.

Vervanging

In totaal varen er straks achttien pontveren ten opzichte van de veertien die nu in de vaart zijn. De capaciteit wordt echter groter dan met alleen die vier extra veerboten, omdat drie verouderde pontveren worden vervangen door nieuwe en grotere boten. Verder wordt de vaartijd op enkele verbindingen verkort, zoals bijvoorbeeld die van het IJpleinveer. Daar kunnen de veerboten vanwege de aanleg van het nieuwe Pontplein Zuid straks in een rechte lijn varen.

Mogelijk worden er ook nog nieuwe lijnen ontwikkeld.