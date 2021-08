Taki volgt opgestapte Gooyers op bij zaalvoetbalclub 't Veerhuys

"Ik ben een leergierige coach", vertelt Taki na z'n eerste training voor 't Veerhuys. "Het instapmoment is zeker niet ideaal, maar het is zoals het is." Taki komt over van Lebo, waar hij assistent-trainer was.

Bekijk hierboven de reactie van Najib Taki en hieronder van aanvoerder Aram Hakopov over het plotselinge vertrek van Antoine Gooyers.