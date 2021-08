Joshua Nolet (Chef'special): 'Prins Bernhard vroeg ons gratis te spelen bij Formule 1'

Joshua Nolet, de zanger van de Haarlemse band Chef'special, zegt te zijn benaderd door prins Bernhard met de vraag om op te treden bij de Formule 1 op Zandvoort. Alleen, daar zou de organisatie geen geld voor willen betalen, vertelt de zanger in een serie video's op Twitter . In ruil voor een optreden kreeg de band vip-tickets aangeboden.

"En dat afgezet tegen hossende mensen in stadions, 70.000 mensen op een meerdaags event in Zandvoort. Het voelt gewoon even niet meer eerlijk."

"Ik wil niet de Formule 1 bashen, heel veel plezier daar, maar het zegt iets over hoe er naar muzikanten wordt gekeken", zegt de zanger in de video's. Hij refereert hiermee aan de vele festivals en optredens die door de coronamaatregelen zijn afgezegd en waarvoor afgelopen weekend een protestmars werd gelopen.

De organisatie van de Dutch Grand Prix (DGP) bevestigt dat Chef'special inderdaad gevraagd is om op te treden, in ruil voor vip-tickets voor het evenement. "Dat zijn de duurste kaarten voor het evenement, die hebben we ook aan andere artiesten aangeboden in ruil voor een optreden", vertelt Simon Keijzer van DGP aan NH Nieuws.

Met de kaarten zouden de bandleden naar het race-evenement kunnen met vrienden en familie. Maar de muzikanten zijn geen liefhebbers van de race. "Daarom begrijp ik dat het bij hen in het verkeerde keelgat is geschoten", geeft Keijzer toe. Davina Michelle wilde bijvoorbeeld wel optreden in ruil voor vip-tickets. "Zij heeft me verteld dat ze een echt racershart heeft."