Autoriteit Persoonsgegevens: scherm woonadressen zzp’ers af bij KvK

De Autoriteit Persoonsgegevens vindt dat woonadressen van zzp’ers zouden niet meer zomaar voor iedereen te vinden moeten zijn via het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Dat staat in een advies aan staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken).

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens zouden alleen bepaalde beroepsgroepen en instanties, zoals advocaten, notarissen en deurwaarders, bij de adresgegevens van zzp'ers moeten kunnen komen. Nu kan iedereen dat nog.

Het zou niet nodig zijn om de adressen in het Handelsregister te laten staan. Het Handelsregister is volgens de Autoriteit Persoonsgegevens namelijk bedoeld om rechtszekerheid te garanderen, zodat mensen en bedrijven kunnen opzoeken of de persoon met wie ze zaken doen ook namens het betreffende bedrijf mag spreken. Maar bij zzp'ers kan daar geen onduidelijkheid over zijn: zzp'ers zijn zelf hun eigen bedrijf en vertegenwoordigen niemand.

"Het lijkt dus niet noodzakelijk om woonadressen van zzp’ers voor iedereen toegankelijk te maken", zegt Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. "En het levert wel allerlei problemen op. Dat moet dus anders."

Het AT5-panel deed eerder dit jaar onderzoek naar de privégegevens van zzp'ers in het register. Meerdere deelnemers gaven aan dat ze in de problemen waren gekomen doordat hun adressen op straat lagen.