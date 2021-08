Gemeente ruimt zeker zeventig zieke iepen

De gemeente Heemskerk ruimt vanaf vandaag zeker zeventig zieke iepen en vier andere bomen. Ze hebben namelijk een besmettelijke schimmelziekte. Het aantal kan nog oplopen, meldt een woordvoerster van de gemeente. Het is volgens haar dan ook nog niet duidelijk wanneer de werkzaamheden klaar zullen zijn, of welke bomen precies vervangen zullen worden.

De bomen kunnen volgens de gemeente doodgaan aan de schimmelziekte. Dan bestaat het gevaar dat er takken afbreken, of dat ze de bomen omvallen en dat kan gevaarlijke situaties opleveren.

De bomen staan verspreid over de hele gemeente, meldt de woordvoerster. Het is de bedoeling dat er bomen teruggeplant worden, maar waar dat wel en niet kan is nog niet duidelijk.

Het kan nog even duren

"In een vol beplant bosplantsoenvak kan vaak geen boom terug, maar uitgangspunt is altijd dat alle als bomen aangeplante soorten bij uitval vervangen worden."

Ook waarschuwt ze ook dat die vervanging nog even kan duren: "Het gebeurt doorgaans niet in hetzelfde jaar na kap. Eerst wordt nog de wortelkluit weggefreesd en dan het gat aangevuld met goede grond, die een seizoen moet inklinken. Daarna kan weer een nieuwe boom worden terug geplant."