Verhulst behoudt plaats onder de lat tegen Celtic, Koopmeiners opnieuw bij selectie

Trainer Pascal Jansen heeft tijdens de voorbeschouwende persconferentie van AZ voor de return tegen Celtic in de Europa League laten weten dat Hobie Verhulst voorlopig de eerste doelman is van de Almaarders. Ook Teun Koopmeiners, die aast op een transfer, zit nog steeds bij de selectie.

AZ moet donderdagavond in Alkmaar de 2-0 nederlaag van vorige week tegen de Schotten zien weg te werken. Net zoals in Glasgow zal Hobie Verhulst opnieuw op doel staan bij de Alkmaarders. AZ trok deze maand met Peter Vindahl Jensen een nieuwe doelman aan, maar Jansen behoudt voorlopig het vertrouwen in de 28-jarige Verhulst.

Ook Teun Koopmeiners, die naast Jansen aanschoof bij de persconferentie, gaat tegen Celtic hoogstwaarschijnlijk weer vanaf de aftrap beginnen. Owen Wijndal zal sowieso niet meespelen tegen de ploeg uit Glasgow. De vleugelverdediger is nog steeds niet fit genoeg.

Later meer