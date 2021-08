Davina Michelle zingt Wilhelmus voor start van Formule 1 in Zandvoort

Haar naam gonsde al rond in Zandvoort en het gerucht bleek waar. Davina Michelle gaat het Wilhelmus zingen, vlak voor de start van de Formule 1 op het circuit van Zandvoort. Het Orkest Koninklijke Luchtmacht zal haar daarbij begeleiden.

Dat maakte de organisatie van de Dutch Grand Prix vandaag bekend. Michelle schreef in 2020 ook al het nummer 'Beat Me' vanwege de terugkeer van de Formule 1 in Zandvoort.

Geen straaljagers

De race start op 5 september om 15.00 uur. Rond die tijd zouden ook enkele straaljagers over het circuit vliegen, maar dinsdag maakte het ministerie van Defensie bekend dat dat toch niet door zal gaan vanwege 'de ontwikkelingen in Afghanistan.'