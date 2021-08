Zeewier kweken op het land: is dit de toekomst van de landbouw?

Er is nog toekomst voor boeren in Nederland, maar dan moeten ze wel overstappen op nieuwe gewassen die minder stikstof uitstoten. Alwin Kool en Michiel Trommelen zijn daarom begonnen met het telen van zeewier, waarbij er nauwelijks stikstof wordt uitgestoten. En dat doen ze niet op zee, maar op het land!

Het kweken van zeewier op het land zorgt namelijk voor meer controle. "Ook denken we door het op het land te doen de impact op kwetsbare ecosystemen in zee te verminderen", legt Alwin Kool oprichter van de zeewierkwekerij uit.

"Er zitten eiwitten in, maar het zit ook vol met vitamines en andere aminozuren die een bijdrage leveren aan gezond leven. Dus het is niet alleen een milieu-impactverhaal, maar ook een gezondheidsverhaal.

Als het zeewier wordt geoogst wordt het gedroogd en vermalen tot zeewiervlokken of zeewierpoeder. Die kunnen worden verwerkt in gerechten, zoals pastasaus of je smoothie. Maar zo, legt zeewierexpert Michiel Trommelen uit, zeewierextract wordt al gebruikt in pdorducten die we dagelijks gebruiken. " Het wordt bijvoorbeeld gebruikt in chocomel als bindmiddel."

Hectare aan zeewier

Trommelen experimenteert regelmatig met voeding, licht en temperatuur om te kijken waar het zeewier het hardst van groeit. Met als doel om straks door te kunnen groeien naar een hectare aan wateroppervlak, waarmee straks tonnen zeewier geproduceerd kunnen worden.

Daarvoor zijn ze in gesprek met meerdere locatie-eigenaren, waaronder er eentje in Agriport in Middenmeer. Ze zijn vooral afhankelijk van de beschikbaarheid van zeewater. Daarom moeten ze goed onderzoeken of er in de Agriport een goede bodemlaag van water zit dat de zeewierboeren kunnen gebruiken.