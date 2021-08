Transavia betreurt brandbrief: geen chaos meer, maar normale zomer op Schiphol

Transavia zegt dat op een uitzondering na de vluchten net zo vaak op tijd vertrekken in vergelijking met een 'normale' zomer. De maatschappij verwerpt de suggestie van FNV - die de brief namens haar leden verstuurde - dat Viggo niet genoeg ervaring heeft om op Schiphol de grondafhandeling te verzorgen.

Bij het inchecken moeten passagiers hun gezondheidsdocumenten of de coronacheck-app laten zien. Daardoor duurt het langer voordat alle koffers bij de vliegtuigen aankomen. Het personeelstekort zorgde ervoor dat er niet genoeg medewerkers waren om de bagagestroom op tijd te verwerken. Uiteindelijk werd er dan in een aantal gevallen gekozen zonder koffers te vertrekken. Passagiers kwamen daardoor met alleen wat handbagage op hun vakantiebestemming aan.

Transavia vindt het jammer dat FNV gekozen heeft om een brandbrief te sturen, terwijl de grootste problemen volgens de maatschappij zijn opgelost. Er was volgens Transavia sprake van een dieptepunt, toen begin augustus tien vluchten (deels) zonder koffers vertrokken. De oorzaak zou een samenloop van omstandigheden zijn door een personeelstekort en de strenge coronachecks bij de incheckbalies.

Brandbrief Transavia-personeel over zomerchaos Schiphol: ‘reputatie op het spel’

Brandbrief Transavia-personeel over zomerchaos Schiphol: ‘reputatie op het spel’

Meer nieuws over Schiphol

📰 Al het nieuws over Schiphol vind je op nhnieuws.nl/schiphol

💬 Tips over Schiphol- en luchtvaartverhalen zijn welkom op [email protected]

@ Volg luchtvaartverslaggever Doron Sajet op twitter



Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]