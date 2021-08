Duinen naast circuit week lang verboden terrein voor publiek tijdens Formule 1

Waterleidingbedrijf PWN wil de natuur tijdens deze drukke week beschermen. Vrijdag, zaterdag en zondag komen hordes fietsers naar Zandvoort en de tienduizenden tweewielers zijn niet welkom in de PWN-duinen. De afscherming is ook nodig om "de veiligheid van het evenement te waarborgen", aldus PWN. Belangstellenden mogen niet bij het circuit komen. Om de duinen zijn al lange rijen hekwerk geplaatst.

Het gaat om het duingebied tussen de Zeeweg en het treinspoor naar Zandvoort. Het Visscherspad vanaf Kraantje Lek naar Zandvoort is wel bereikbaar. Andere duingebieden in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland zijn in dezelfde week niet afgesloten voor publiek. Wel is op sommige plekken de toegang voor fietsers beperkter

De parkeerplaatsen van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland zijn tijdens de Formule 1 afgesloten. De parkeerterreinen Koevlak en Parnassia zijn uiteraard niet bereikbaar omdat ook de Zeeweg vanaf donderdag is afgesloten voor doorgaand verkeer.

Vanuit IJmuiden worden fietsers grotendeels om de duinen heen geleid richting Zandvoort. Alleen het laatste deel bij Bloemendaal aan Zee is open voor fietsers.