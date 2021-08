Industrie jaagt IJmondse economie aan, waar die in andere regio's krimpt

In Noord-Holland is de IJmond economisch de sterkst gegroeide regio ten opzichte van twee jaar geleden, voor corona. Drie procent groei schreef de regio bij. Daarmee doet de IJmond het duidelijk beter dan de andere regio's in de provincie. "De industriële sector heeft het heel goed gedaan", verklaart Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS. "En die is sterk vertegenwoordigd in de IJmond."

Tata Steel - Dennis Mantz / NH Media

Over 'individuele berichtgevers' kan hij geen uitspraken doen, zegt Van Mulligen, "maar het zal niemand verbazen als Tata Steel IJmuiden een rol heeft gespeeld in die economische groei." De klappen vielen in Noord-Holland in Amsterdam en vooral in Haarlemmermeer. Daar zit de economie zich nog achttien procent onder het niveau van 2019. Zwaar in de min Van Mulligen: "De regio Amsterdam en Haarlemmermeer met Schiphol hebben het een stuk minder gedaan dan normaal in de afgelopen twee jaar. Die zijn sterk afhankelijk van bijvoorbeeld personenvervoer, horeca, cultuur en recreatie. Die sectoren zitten allemaal zwaar in de min. Daar heeft corona het hardst huisgehouden, zeg maar." "Om een indicatie te geven: In de eerste helft van 2019 waren er in heel Nederland zo'n veertien miljoen overnachtingen van buitenlandse gasten in hotels. In 2021 zo'n anderhalf miljoen. Een groot deel daarvan is in en rond Amsterdam."

Quote "Als je in het ziekenhuis ligt, maar je voelt je wel beter dan de vorige dag, dan lig je nog steeds in het ziekenhuis." Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS

Daarom is het volgens Van Mulligen ook niet gek dat buiten Noord-Holland de regio Noord-Friesland bijvoorbeeld slecht presteert: ook de Waddeneilanden missen toerisme. Ten opzichte van twee jaar terug groeide de economie in onze provincie naast in de IJmond alleen in de Kop van Noord-Holland, met één procent. De omvang van de economie bleef in de rest van de regio's gelijk of verkleinde. Ook 2019 relevant Vergelijken met alleen het vorige jaar, zoals het CBS normaal gesproken doet, had dit keer een vertekend beeld opgeleverd, zegt de CBS-econoom. Door de coronacrisis is nu ook de situatie van 2019 relevant. Van Mulligen: "We zijn in het tweede kwartaal van 2020 heel ver weggezakt. Dus de grote plussen die je ziet ten opzichte van vorig jaar, moet je toch wel een beetje nuanceren. Als je in het ziekenhuis ligt, maar je voelt je wel beter dan de vorige dag, dan lig je nog steeds in het ziekenhuis." Helaas tellen de regio's die het minder goed doen zwaar voor de economie van heel Nederland. "Dat zorgt ervoor dat de totale omvang van de economie met 0,4 procent nog net iets onder het niveau van twee jaar geleden zit."

Economische groei in Noord-Holland, tweede kwartaal 2021 ten opzichte van 2019 De Noord-Hollandse regio's met het percentage economische groei in 2e kwartaal 2021 ten opzichte van het 2e kwartaal 2020, zie ook hier. IJmond: + 3 procent Kop van Noord-Holland: + 1 procent Alkmaar e.o: + 0 procent Edam-Volendam e.o.: + 0 procent Het Gooi en Vechtstreek: + 0 procent Zaanstreek: + 0 procent Agglomeratie Haarlem: - 1 procent Overig Agglomeratie Amsterdam: - 2 procent Amsterdam: - 8 procent Haarlemmermeer e.o.: - 18 procent

Economische groei in Noord-Holland, tweede kwartaal 2021 ten opzichte van 2020 De Noord-Hollandse regio's met het percentage economische groei in 2e kwartaal 2021 ten opzichte van het 2e kwartaal 2020, zie ook hier. Haarlemmermeer e.o.: + 17 procent

IJmond: + 15 procent

Het Gooi en Vechtstreek: + 11 procent

Alkmaar e.o.: + 10 procent

Edam-Volendam e.o.: + 10 procent

Agglomeratie Haarlem: + 10 procent

Zaanstreek: + 10 procent

Amsterdam: + 9 procent

Overig Agglomeratie Amsterdam: + 9 procent

Kop van Noord-Holland: + 9 procent