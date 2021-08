Hilversumse stationstunnel later dan gepland twee maanden afgesloten

De fietstunnel gaat dicht omdat de naastgelegen kelder van het al verdwenen GAK-gebouw moet worden gesloopt. De kelder moet worden weggehaald vanwege onder meer de aanleg van het nieuwe busstation.

Het plan was om het werk afgelopen zomervakantie te doen, zodat er minder mensen last van zouden hebben, maar dat is niet gelukt. Het werk heeft vertraging opgelopen doordat er bodemvervuiling werd gevonden en omdat er bepaalde damwanden - die nodig zijn om het sloopwerk veilig te kunnen doen - pas later beschikbaar bleken dan gepland.

Als de werkzaamheden starten, wordt eerst de zogeheten kop van de tunnel, aan de kant van het centrum, weggehaald. Het werk start op 24 september, de sloop van de kelder moet voor het eind van het jaar klaar zijn.