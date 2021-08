Drie mannen aangehouden voor inbraak in supermarkt na wilde achtervolging

Drie mannen van 30, 29 en 27 jaar oud uit Amsterdam zijn vanochtend vroeg door de politie op heterdaad betrapt terwijl ze in een supermarkt aan de Dorpsstraat in Wervershoof aan het inbreken waren. Na een wilde achtervolging konden de drie in Koog aan de Zaan worden gearresteerd.

Rond vijf uur vanochtend kreeg de politie de melding binnen van de inbraak. Toen zij kwamen kijken, gingen de mannen er in een auto vandoor. Agenten uit Purmerend zagen de auto over de A7 scheuren en gingen erachteraan.

