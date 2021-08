Alcohol een probleem bij jeugd in Volendam en Texel: "Ik zie de jongeren ontsporen"

Alcohol blijft een punt van zorg voor zowel de gemeente Edam-Volendam als Texel. De laatste vertelde dinsdagavond wat de afgelopen drie jaar is bereikt met de zogeheten IJslandse aanpak en hoe ze wil voorkomen dat Texelse jongeren in de toekomst (weer) te veel gaan drinken. De IJslandse methode houdt in dat ouders erbij worden betrokken, er wordt gehandhaafd en alternatieven worden geboden voor drank, drugs en sigaretten.

Terwijl Texel een van de zes gemeenten en regio's in Nederland is die meedoet met een proef om de IJslandse methode ook hier te implementeren, gebruikt Edam-Volendam deze aanpak wel als leidraad, maar doet ze niet mee met de pilot. Zij heeft haar eigen programma: Lef.

Sinds IJsland meer dan twintig jaar geleden is gestart met haar aanpak, is het aantal jongeren dat daar drank en drugs gebruikt en sigaretten rookt gedaald tot een van de laagste cijfers van Europa. Dit hopen de Nederlandse gemeenten ook te bereiken. In 2018 is begonnen met de proef, vorig jaar werd op Texel onderzocht of er iets is veranderd dankzij de aanpak.

Groepsdruk

Uit de eerste evaluaties blijkt nog niet direct een grote verandering; het alcoholgebruik op Texel blijft hoog. Dit kan komen omdat er veel horeca is, maar jongeren blijken ook meer groepsdruk te ervaren. Dat was ook het grote probleem in Volendam: groepsdruk. "Ouders zijn bang dat hun kind buiten de boot valt als zij geen alcohol schenken bij een zitje", zo verklaarde onderzoeker Ina Koning, zelf een Volendamse, in 2018 aan het AD.

In Edam-Volendam begonnen jongeren gemiddeld twee jaar eerder aan alcohol drinken dan elders in het land, zo bleek uit de cijfers voor het project daar begon. Drankproblematiek leek vooral te spelen in de plattelandsregio's, in Noord-Holland bijvoorbeeld onder andere in West-Friesland. Ook Texel springt er daarin in negatieve zin in uit.