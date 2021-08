Organisatie Profronde van Noord-Holland zet ook streep door editie van 2021

De Profronde van Noord-Holland zal ook dit jaar geen doorgang vinden. De organisatie van de wielerkoers heeft dit moeten besluiten omdat er op de geplande datum van 3 oktober onvoldoende capaciteit is bij de politie om de wedstrijd te kunnen begeleiden. Om deze reden is er daarom geen vergunning verleend voor de wedstrijd.

De Profronde van Noord-Holland werd voor het laatst verreden in 2019. Afgelopen jaar kon de wedstrijd vanwege de coronapandemie ook al geen doorgang vinden. De koers, met start en finish in Stompetoren, zou dit jaar voor de 75e keer plaatsvinden.

Bestuursvoorzitter Koos Venema betreurt het niet doorgaan van de oudste wielerklassieker van Nederland. "We zijn ontzettend teleurgesteld dat we nu al voor het tweede jaar op rij de wedstrijd moeten schrappen. Echter, zonder begeleiding van de politie is het onmogelijk om de Profronde van Noord-Holland te organiseren. Niet alleen voor ons als organisatie en alle wielrenners die uitkeken naar de 75e editie is dit een enorme domper, ook voor het verenigingsleven in Stompetoren is het een zware teleurstelling."