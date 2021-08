Geen grote podia, maar Bussums cultureel weekend gaat wél door

De nog steeds geldende coronamaatregelen maakten het ook voor Bussum Cultureel lastig om het feest neer te zetten dat Bussumers al jaren kennen. Daardoor werd lang afgewogen of het door laten gaan van het feest wel de moeite waard was. "We hebben veel overleg gehad met de gemeente Gooise Meren en met vele culturele instellingen om een gepast programma te kunnen bieden", laat het bestuur weten.

Bussum Cultureel heeft een ander programma dan andere jaren. Zo moet het feest het onder meer doen zonder grote muziekpodia. Ook naar een ander bekend onderdeel, de meterslange eettafel waaraan doorgaans tientallen Bussumers plaatsnemen, wordt nog gekeken of het wel door kan gaan.

Tevreden over feest

Desondanks laat het feestbestuur weten tevreden te zijn. "Wat er nu ligt is natuurlijk anders dan normaal, maar uiteindelijk zijn we heel tevreden. Er is gelukkig binnen de huidige omstandigheden nog heel veel mogelijk."

Bussum Cultureel staat gepland voor het derde weekend van september. Nu de organisatie de knoop heeft doorgehakt, wordt er de komende weken nog hard gewerkt aan de rest van het programma.