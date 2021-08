Man (24) aangehouden na mishandeling en bedreiging met vuurwapen op station Hoorn

De man verzette zich tijdens de aanhouding en bedreigde de agenten. Hij zit nog vast en het vuurwapen is in beslag genomen.

Rond 21.50 uur kreeg de politie een melding dat het slachtoffer door de 24-jarige man was bedreigd en geslagen. De verdachte was ondertussen een trein ingestapt, maar werd op het station van Hoogkarspel aangehouden.

