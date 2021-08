Hoofdverdachte groot drugslab Anna Paulowna voorlopig weer op vrije voeten

De 31-jarige Dennis D. uit Badhoevedorp komt vandaag na acht maanden voorarrest weer op vrije voeten. Hij werd in december aangehouden vanwege een drugslaboratorium dat vorig jaar februari werd ontdekt in Anna Paulowna. Ook zijn vader en oom zijn verdachten in de zaak, maar zij mochten de rechtszaak al in vrijheid afwachten.

NH/ Dimitri Walbeek

D.'s advocaat pleitte maandag tegenover de rechter al voor de voorlopige vrijlating van haar cliënt. Ze vindt dat het voorarrest geen voorschot mocht zijn op de uiteindelijke straf. Bovendien is er nog geen zicht op een inhoudelijke behandeling, en zou die wel eens pas in 2022 aan bod kunnen komen. In het voorjaar is D. vader geworden van een dochter. Zijn vriendin was ook bij de rechtszaak en gaf aan heel graag te willen dat hij thuis zou komen om zijn taak als vader en kostwinner op zich te nemen. Hij beaamde dat hij graag bij zijn vriendin en kind wilde zijn. Risico De officier van justitie vond het geen goed idee en vond het risico dat D. in zijn oude gedrag zou vervallen te groot. "Hij was eerder dit jaar drie weken op vrije voeten om bij de geboorte van zijn dochter te zijn en dat vind ik voldoende."

De rechter ging toch mee in het verzoek van de advocaat, zo werd gisteren bekend. D. is dus - sinds vanmiddag 12.00 uur - voorlopig op vrije voeten, maar wel onder de voorwaarde dat hij op zijn woonadres moet verblijven. De komende tijd worden onder andere nog meerdere getuigen gehoord. Het is nog niet bekend wanneer de zaak voor het drietal inhoudelijk wordt behandeld.