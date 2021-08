Doodsangst bij agenten in weiland Broek in Waterland: "Belt, belt, explosive!"

Na de overval in Noord volgt een wilde achtervolging naar Broek in Waterland . Daarbij worden snelheden tot 180 kilometer per uur gehaald. Duidelijk is dat de overvallers geen enkel geweld schuwen om van de achtervolgende politiewagens af te komen: in totaal zijn er 13 momenten geweest waarop gericht op de politie is geschoten.

Die buit bedraagt in totaal 14,5 miljoen euro. Ruim vier miljoen is daarvan overigens nog steeds zoek , bevestigt de officier van justitie vandaag.

De overval vond plaats op klaarlichte dag op 19 mei. Een busje van waardetransporteur Brinks kwam aan bij Schöne Edelmetaal in Amsterdam-Noord. In totaal zat er 67 miljoen euro aan goud en diamanten in de bus. De overvallers zijn binnengekomen met bivakmutsen en kalasjnikovs. Met de geweren hielden ze mensen op afstand, terwijl de buit wordt ingeladen.

Dat gebeurt voor het eerst al op de Meeuwenlaan, waar Schöne Edelmetaal is gevestigd. Later gebeurt dat nog eens bij het tankstation langs de A10 en later ook op de snelweg zelf, vanuit een racende Audi A6. De agenten moeten het doen met hun ongepantserde politiewagens.

Automatisch wapen

De vluchtende overvallers en de achtervolgende politiewagens komen in Broek in Waterland terecht. Daar zet het vuurgevecht zich voort. Een van de politiewagens kijkt bij de opeenstapeling van momenten opeens in de loop van een automatisch wapen. Ze gaan vol in de achteruit om aan de kogels te ontsnappen. Een buurtbewoner ziet het gebeuren en krijgt een kogel in zijn ruit. Agenten die later ter plaatse komen zeggen ook dat ze beschoten zijn met een automatisch wapen, er wordt gericht teruggeschoten.

In het dorp stappen de overvallers over in een Renault, waarin ook een deel van de buit wordt overgeladen. De Porsche en Audi, waarin de daders zich eerst verplaatsten, worden in brand gestoken.