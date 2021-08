Wethouder verwacht "nauwelijks economische effecten" van uitbreiding betaald parkeren in Amsterdam

Als het betaald parkeren in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West begin volgend jaar wordt uitgebreid met Geuzenveld en een deel van Slotermeer en de Eendracht, zal dat waarschijnlijk geen groot effect op bewoners en ondernemers hebben. Dat schrijft wethouder Egbert de Vries (Verkeer) in antwoord op vragen van DENK.

Numan Yilmaz, fractievoorzitter van DENK Amsterdam, stelde dat bewoners van Geuzenveld een laag inkomensniveau hebben. Hij wilde weten of de gemeente dat in overweging had genomen. Volgens de wethouder is dat inderdaad zo. Hij wees erop dat een parkeervergunning daarom iets minder dan zestien euro per halfjaar kost.

Gematigd

"Gegeven de 'totale kosten van eigendom' van een auto, is dit tarief van de vergunning -naar het oordeel van het college – gematigd", schrijft De Vries. "Verhoudingsgewijs gaat het om een beperkte verhoging van de totale kosten die het bezit en rijden van een auto met zich meebrengt. Voor bezoekers van bewoners geldt dat geparkeerd kan worden tegen 100 procent korting. Dit is 0,00 euro per uur."

Omdat de maatregel nog niet is ingegaan, is er geen onderzoek gedaan naar de effecten van het invoeren van betaald parkeren op inwoners. Maar vanwege de kosten van de vergunning verwacht De Vries geen groot verschil.

Heel Geuzenveld

Dat geldt volgens De Vries ook voor bedrijven. "De verwachting is dat er nauwelijks economische effecten zullen zijn omdat de tarieven laag zijn en alle bewoners in Geuzenveld met een parkeervergunning in heel Geuzenveld kunnen parkeren. Klandizie van de detailhandel uit de wijk wordt kortom niet belemmerd om met de auto te komen na invoering van betaald parkeren."

Volgens de gemeente is uit onderzoek gebleken dat de parkeerdruk in Geuzenveld, een deel van Slotermeer en de Eendracht tussen de 92 en 113 procent ligt en daarmee hoog tot zeer hoog is. Door het betaald parkeren moeten die percentages dalen naar tussen de 83 en 91 procent.

De gemeenteraad is op 8 juli akkoord gegaan met de invoering van betaald parkeren. Naar verwachting gaat het nieuwe regime in op 17 januari.