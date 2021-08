Grote Kerk opent voorheen gesloten deuren: "Welkom op de geheime zolders"

"Juist het feit dat je weet dat je in iets rondloopt wat veel ouder is dan jij en toch wel het middelpunt van de stad is, is toch wel magisch", zo laat project-coördinator Joris Komen weten aan mediapartner Alkmaar Centraal.

Hij kan zijn enthousiasme over de zolders tijden de 'sneak preview' nauwelijks verbergen: "Dit zijn plekken waar je normaal gesproken nooit komt, maar als Alkmaarder wel geweest moet zijn." De rondleidingen worden gegeven in groepen van zes mensen, die goed ter been moeten zijn en niet al te veel last moeten hebben van hoogtevrees.

Geld inzamelen

Het zijn vooral de ongeveer honderd vrijwilligers van Stichting Het Grote Raam die dat straks allemaal mogelijk moeten maken. Het doel van de opstelling van de zolder is om geld in te zamelen voor het nieuwe grote raam; het grootste kerkraam van Europa.

Het huidige raam wordt vervangen door een gekleurd glas in lood-exemplaar, waarvan het ontwerp in september getoond wordt. Het wordt, als alles goed gaat, op 7 oktober 2023 onthuld, tijdens de viering van 450 jaar Alkmaar ontzet.