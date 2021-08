"Eindelijk doorbraak in nachtmerrie": Beelden die kunnen aantonen dat ontvoerder liegt nu wel gebruikt in rechtszaak

Het Hof in Amsterdam heeft vandaag bepaald dat televisiebeelden alsnog toegelaten moeten worden bij de ontvoeringszaak van de dochters van Jannette Keur. De beelden die eerder niet door het Openbaar Ministerie werden toegelaten, zullen nu wel worden toegevoegd tot het strafdossier. Het geeft de Zandvoortse moeder nieuwe hoop dat ze haar twee dochters eindelijk weer in de armen kan sluiten.

De vader besloot ze in zijn thuisland te houden en bracht Amber en Yasmin niet terug naar hun moeder in Zandvoort. "Het was verschrikkelijk", vertelde Jannette in een eerder gesprek met NH nieuws. "Hij belde midden in de nacht op om te zeggen dat hij de meiden niet meer terug zou brengen. Je schrikt je dood, je bent in totale paniek en weet niet wat je moet doen."

Doodsbang

Ze probeert meerdere malen om haar dochters te kunnen zien en terug te halen naar Nederland. Zo is ze regelmatig afgereisd naar Egypte en schakelt ze uit wanhoop 2014 het tv-programma 'Ontvoerd' van misdaadjournalist John van de Heuvel in. Ze heeft dan haar dochters opnieuw een jaar niet mogen spreken van haar ex-man.

Van de Heuvel pakt het op en reist samen met een cameraploeg en Jannette af naar Egypte. Buiten de camera's vindt er een ontmoeting plaatst, die volgens Jannette heel heftig was. Haar jongste dochter was doodsbang voor haar moeder, Jannette denkt dat het meisje is gehersenspoeld door haar vader. Haar oudste dochter, Yasmin, vond het wel fijn om haar moeder te zien.

Van den Heuvel sprak destijds met de vader en wist op camera vast te leggen dat Jannette de toegang tot haar kinderen structureel wordt geweigerd. Juist om die beelden ging het vandaag in de rechtbank.