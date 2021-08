Komkommers, tomaten en broccoli om op je huid te smeren

De moestuin in Wognum van hun moeder is de inspiratiebron voor de cosmeticalijn van de zussen Cathy en Angela Ursem. Samen zijn ze aan een groot avontuur begonnen. Vanuit het niets een cosmeticamerk beginnen. Crèmes en olie gemaakt van zaadjes van groenten die anders weggegooid zouden worden.

Angela schrok toen ze hoorde dat in één likje verzorgingscrème wel 60.000 deeltjes microplastic zitten. Plastic dat ongemerkt in het riool terechtkomt en onze zeeën vervuild. Het was tijd voor actie. Natuurlijk willen de zussen een florerend bedrijf opbouwen, maar wel met een missie om het milieu te verbeteren.





Onder het motto 'als het goed is voor je maag, is het ook goed voor je huid', zijn de zussen gaan experimenteren met groentezaden en schillen. Wanneer je de zaadjes uitperst hou je olie over en daar maken de vrouwen huidverzorgingsproducten van. "We willen huidverzorging maken waar geen rotzooi in zit", zo vat Angela hun cosmetica samen.





De cosmeticamarkt is lucratief want iedere vrouw wil het beste, maar er zijn ook heel veel merken die vechten om een plekje op de markt. En ze beloven allemaal dat ze de beste en het groenste zijn. Volgens Angela zijn er maar weinig producenten die echt voor 100 procent met natuurlijke ingrediënten werken. "Wij doen dat wel!"

Samen doppen op de flesjes draaien

Maar als starter is het ongelooflijk moeilijk om een voet aan de grond te krijgen. Het is vechten tegen de bierkaai met multinationals die beschikken over gigantische marketingbudgetten. Gelukkig kent Angela het klappen van de zweep want ze heeft veel ervaring met marketing. En bovendien een enorme vechtlust om haar doel te bereiken.





En terwijl Angela vooraan op de barricades staat om haar missie te prediken, blijft Cathy het liefst op de achtergrond. De schoonheidsspecialiste houdt vanuit de luwte de koers van het piepjonge bedrijf in de gaten en zorgt ze ervoor dat de productie op peil blijft en de kwaliteit gewaarborgd is. En als de voorraad op is worden de mouwen opgestroopt en draaien ze samen de doppen op de flesjes.