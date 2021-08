300 mensen positief getest in West-Friesland, Enkhuizen laagste aantal

Het aantal West-Friezen dat in de afgelopen twee weken positief is getest op corona is licht gedaald ten opzichte van de voorgaande periode. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die de West-Friese redactie samen met LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt.

In de afgelopen twee weken werden 300 mensen positief getest op het coronavirus. In deze periode werden geen ziekenhuisopnames en overlijdens gemeld die covid-gerelateerd zijn. Het totaal aantal meldingen is gedaald ten opzichte van de voorgaande periode van twee weken, toen er 383 mensen positief werden getest op het virus.

Met 241,5 positief geteste mensen per 100.000 inwoners scoorde de gemeente Koggenland in de afgelopen periode het hoogst. In de praktijk betekent dit dat 29 mensen in de laatste twee weken positief zijn getest op corona. De gemeente Hoorn kende met 137 nieuwe besmettingen het hoogste aantal in West-Friesland.

In de gemeente Enkhuizen werd in de afgelopen twee weken het laagst aantal personen gemeld die positief getest hebben op corona. In deze periode kregen negen mensen een positieve testuitslag terug, waarvan vier in de afgelopen week. Dat is significant minder dan in de periode van twee weken hiervoor, toen er 29 mensen positief werden getest op corona.

Bekijk hieronder hoeveel mensen in jouw gemeente in de afgelopen week positief zijn getest: