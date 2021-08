Aantal nieuwe Gooise coronabesmettingen licht toegenomen

Het aantal mensen in 't Gooi dat positief is getest op het coronavirus is afgelopen week licht gestegen: het aantal positieve tests ligt vijf procent hoger dan een week eerder. Toch neemt in vier van de zeven Gooise gemeenten het aantal nieuwe coronabesmettingen juist af. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt.