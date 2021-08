Vooral in Velsen dalen de besmettingscijfers

Met een totaal van 249 besmettingen in de afgelopen twee weken blijven de besmettingscijfers de goede kant op gaan in de gemeenten Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen. De daling stagneert wel. In de periode van twee weken daarvoor kenden de gemeenten 300 positief getesten. In de periode daarvoor waren het er zelfs 987.