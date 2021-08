Militairen onder invloed van drugs betrapt achter het stuur op Marinebasis

Bij een verkeerscontrole op de Marinebasis in Den Helder heeft de Koninklijke Marechaussee gisterochtend zes militairen en twee burgers die bij Defensie werken aangehouden voor rijden onder invloed van drugs.

Bij één militair werd ook een kleine hoeveelheid drugs aangetroffen. Of het drugsgebruik en bezit nog verdere gevolgen heeft voor de banen van de Defensiemedewerkers is nog niet bekend.



De betrapten krijgen allemaal een boete. Hoe hoog de boete is, moet nog worden bepaald door de officier van Justitie.