Strandgasten genieten van spectaculaire oefening KNRM: "Een belevenis, fantastisch"

Nietsvermoedende strandgangers en toeristen zijn gisteravond getrakteerd op een spektakel door leden van de KNRM Egmond. Langs de kust werd geoefend met reddingsboten en een helikopter. "We komen al meer dan 30 jaar naar Egmond, maar dit vanavond was een belevenis, fantastisch!", aldus een Duitse toerist.

"Tijdens de oefening zullen een aantal mensen van onze boten opgehesen worden en in de helikopter plaatsnemen", legt Henk Biesboer van de KNRM Egmond uit aan mediapartner Duinstreek Centraal. "Vervolgens worden ze weer neergelaten in ondieper water."

"Zo gaat het natuurlijk ook bij een echte redding, dan worden mensen vanaf een schip omhoog gehaald. Ze noemen dat in vaktermen het 'hoisten' van mensen".

Op het strand stonden toeschouwers, sommigen met grote telelenzen, die speciaal waren gekomen voor de oefening. Maar er waren ook strandgangers die onverwachts getrakteerd werden op de spectaculaire actie.

"De dames wilden toch graag gaan zwemmen, hè meiden?", vertelt een vader. "En toen kwamen we hier aangelopen en we zagen behoorlijk wat drukte, en toen bleek het om een oefening te gaan. Ja, het was heel gaaf."