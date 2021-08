Helft parkeerterrein Bazaar gereserveerd voor GP in Zandvoort

Meer dan de helft van de parkeerplaats van de Bazaar is de hele volgende week gereserveerd voor bezoekers van het racecircuit in Zandvoort. Daar kunnen zij overstappen op één van de zeventig bussen, die van maandag tot en met zondag pendelen tussen de parkeerplaats en het circuit.

De Bazaar stelt met de secties P0 en P1 zo'n '3.500 van de ongeveer 6.500 plaatsen' beschikbaar voor bezoekers van de Formule 1, zegt een woordvoerder.

De rest is nog wel voorbehouden aan bezoekers van de Bazaar. Bezoekers worden met borden en verkeersbegeleiders omgeleid naar de Randweg voor P2, P3, P4 (uitgebreid met P6) en de Wijkermeerweg voor P5.

Verkeers- en parkeeroverlast

De organisatie waarschuwt alvast: 'Voor de bezoekers en huurders van De Bazaar betekent het verkeers- en parkeeroverlast.'

Op de Parallelweg mogen automobilisten vanaf komende maandag een week lang maximaal 30 kilometer per uur rijden, in plaats van de gebruikelijke 50 kilometer per uur.

De Ringvaartweg is normaal gesproken alleen op zaterdag en zondag gesloten, maar tijdens het weekend van de Grand Prix ook al op de vrijdag ervoor.

Wie die week zelf vanaf woensdagavond met de auto Zandvoort binnen wil komen, ontvangt nul op het rekest. Alleen via speciaal opgezet busverkeer, of met de fiets of trein komen bezoekers de badplaats dan nog in. Zelfs taxi's worden niet toegelaten.