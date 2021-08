Wat lucht voor tekort aan kinderopvang Weesp en Muiden: weer nieuwe plek

Langzaam maar zeker komt er steeds meer lucht voor ouders die last hebben van het flinke tekort aan kinderopvang in Weesp en Muiden. Halverwege volgend jaar gaat er een nieuw kinderdagverblijf van start. Eerder werd al bekend dat er een half jaar eerder nóg een kinderdagverblijf opent.

Er is een schreeuwend tekort aan kinderopvang in Muiden en Weesp, omdat er door de vele nieuwbouw steeds meer jonge gezinnen komen wonen. Ouders kaarten dat probleem al langer aan. Mondjesmaat komen er nu steeds meer kinderopvanglocaties bij.

Het nieuwe kinderdagverblijf wordt gestart door kinderopvangorganisatie Koningskinderen, dat al meerdere kinderopvanglocaties in de regio heeft. Directeur Jelmer Kruijt zegt goed te merken dat de vraag om opvangplekken erg groot is. "De laatste tijd hebben zich al honderden ouders gemeld. Dat zijn veel te veel kinderen om allemaal te kunnen plaatsen. Daarom zijn we heel blij dat we op deze plek een tweede locatie in Muiden kunnen gaan realiseren", aldus Kruijt.

De Krijgsman

Het nieuwe verblijf komt in de nieuwe Muider woonwijk De Krijgsman. Er kunnen straks ongeveer zestig kinderen tussen de nul en vier jaar worden opgevangen en veertig kinderen tussen de vier en twaalf jaar.

Eerder werd al bekend dat aan de andere kant van Muiden, op de grens met Weesp, ook een nieuw kinderdagverblijf start. Daar komt plek voor een kleine 150 kinderen.