Eerste M7-metro aangekomen in Diemen

Het eerste nieuwe M7-metrostel is gisteravond aangekomen op de hoofdwerkplaats in Diemen. Dit nieuwe type metro zal eind volgend jaar in gebruik genomen worden door het GVB.

Een automobilist zag dat de metrostellen gisteren per vrachtwagen via de A2 naar Diemen werden gereden. Later op de avond twitterde het GVB een video van de aankomst in de hoofdwerkplaats.

Het GVB laat weten dat de metro in drie delen vanuit Spanje per boot naar de haven van Rotterdam is gebracht. Dat transport duurde een kleine twee weken. Vanuit de haven vertrokken drie grote trailers richting Diemen.

Spannend

De lading woog in totaal 28.000 kilo en elke wagenbak was zo'n twintig meter lang. "We werken met ervaren professionals, maar het eerste metrotransport is toch altijd extra spannend", laat projectmanager Abdelaziz Annali van fabrikant CAF weten.

De nieuwe metro kan alleen rijden met het nieuwe beveiligingssysteem. Dat systeem wordt een aantal dagen per maand gebruikt om te oefenen en werkt nog niet probleemloos. Zo kwamen alle metro's vanmorgen, voor de zesde keer dit jaar, weer stil te staan.

Nachtelijke testritten

De gemeente en het GVB verwachten niet dat de huidige problemen met het beveiligingssysteem ervoor zorgen dat de nieuwe metro nog later dan verwacht kan rijden. Wel liet wethouder Egbert de Vries (Vervoer) deze zomer weten dat er minder tijd is voor nachtelijke testritten in september, doordat er gewacht moest worden op een verbeterde softwareversie van het systeem. Het testen gaat nu in totaal bijna een jaar duren.

Omdat het 'ontwerpproces van het nieuwe treinbeveiligingssysteem in de nieuwe M7 metro uitdagender dan ingeschat' was en vanwege de coronasituatie liep de invoering van de nieuwe metro eerder al wel vertraging op.