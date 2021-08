Verdachte (20) steekpartij Alkmaars park kan niet beginnen aan mbo-opleiding

De jongeman (20) die ervan wordt verdacht in mei in de Alkmaarse Oosterhout een man (21) meermaals te hebben gestoken met een schaar blijft vastzitten in de jeugdinrichting. Dat besloot de rechter vandaag. Hierdoor kan de 'getraumatiseerde' Syrische Alhareth A. volgens zijn advocaat niet aan zijn nieuwe opleiding beginnen en is het de vraag of hij zijn nieuwe woonruimte in Hilversum kan behouden.

In eerste instantie vluchtten de verdachten, maar de volgende dag hield de politie twee mannen aan, waaronder A. Die verklaarde dat hij zichzelf verdedigde nadat hij zag dat een bekende van hem op de grond werd vastgehouden. Hij zou door meerdere jongemannen zijn belaagd, die daarbij ook met een mes zwaaiden. "Op dat moment is wegrennen geen optie meer, waardoor hij de noodzaak voelt zich te verdedigen", aldus zijn advocaat Geert-Jan Kruizinga, die er om die reden op aandrong dat de verdachte zijn proces in vrijheid zou moeten kunnen afwachten.

Vrijdagavond 14 mei trof de politie een zwaargewonde man aan in het park aan de Vondelstraat: er was een vechtpartij aan vooraf gegaan, waarbij iemand een schaar had getrokken.

A. is geboren in Syrië en verblijft momenteel in een justitiële jeugdinrichting. Die omgeving heeft volgens Kruizinga geen positief effect op het verwerken van traumatische ervaringen die A. meemaakte in zijn moederland. "Naast me zit een enorm sterk getraumatiseerde jongeman die in een detentiesituatie juist wordt teruggeworpen in de verwerking van die opgelopen trauma's", aldus Kruizinga.

Vertraging schooljaar

Volgens de advocaat is het belangrijk dat het voorarrest wordt opgeheven voor de toekomst van de verdachte. "Vandaag zou hij zijn boeken ophalen en aan zijn opleiding beginnen. Blijft hij langer vastzitten, loopt dat meer vertraging op en wordt het misschien zelfs onmogelijk om het schooljaar op een normale manier af te maken."

Ook zijn nieuwe woning zou op het spel staan wanneer hij langer in de justitiële jeugdinrichting moet zitten. Hij had vlak voor zijn aanhouding een kamer weten te bemachtigen in Hilversum. "Omdat de verhuurder een bekende is van de familie is die ruimte vooralsnog voor hem behouden gebleven." Volgens Kruizinga is het de vraag of dat zo blijft.