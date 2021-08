Rietdekkers in de knel door prijsstijging riet: inkoopkosten enorm toegenomen

Rietdekkers kampen met enorme prijsstijgingen van het riet. Net als andere bouwmaterialen is de prijs van het riet sinds de corona-uitbraak enorm toegenomen. "Daar schrikken we van", zegt rietdekker Richard van Kempen uit Hem.

Volgens Van Kempen is de prijsstijging al even aan de gang. "Net zoals andere bouwmaterialen die sinds de coronacrisis is uitgebroken zijn gaan stijgen. Dat is erg vervelend voor ons, met name voor je inkoop, omdat aan die kant je kosten enorm gaan stijgen."

Voornamelijk naar klanten toe is dat nu erg vervelend. "We hebben een werkportefeuille die soms acht tot twaalf maanden vooruit loopt, afhankelijk van de grootte van de klus. Als je dan in één keer wordt geconfronteerd met zulke prijsstijgingen is het erg lastig om dat naar je klant toe terug te communiceren." Anders zou namelijk zijn winst verdampen door de prijsstijging. "Dan zeg ik van 'ja, we hebben een getekende opdracht van u, maar dit is het verhaal'."

China

Een van de redenen kan zijn dat riet de afgelopen jaren steeds populairder is geworden, zegt de branchevereniging tegen de NOS. Ook het riet dat bijvoorbeeld uit China wordt geïmporteerd, is een stuk duurder geworden door toegenomen kosten in het containervervoer.