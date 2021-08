Matchwinner Iman Griffith na late goal bedolven onder medespelers: "Mooi moment"

Na de goal ontstond een ware vreugde-explosie bij fans én spelers van Jong AZ. "Ik rende na mijn goal naar de hoek. Ineens lag iedereen op me. Een mooi moment", glimlacht Griffith.

Volgens de invaller werd de late zege, net als in Helmond, afgedwongen door de Alkmaarse beloften. "We hebben sowieso een instelling van de hele wedstrijd vol gas gaan. We moeten laten zien dat we kunnen voetballen. Ik vind ook dat we meer een team zijn in vergelijking met vorig jaar. Iedereen doet nog meer zijn best vanwege de nieuwe trainer, ik ben blij hoe het nu gaat."

