Onderzoek naar beveiliging Peter R. de Vries waarschijnlijk pas na debat

De politieke partijen willen eerst een debat met de minister voeren. Eerder was advocaat Peter Schouten, die kroongetuige Nabil B. bijstaat in het Marengoproces, kritisch op het aangekondigde onderzoek. Hij is het onder meer niet eens met de keuze voor de onderzoeksleider. Dat is Tjibbe Joustra, de voormalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Volgens Schouten is Joustra daarom niet onafhankelijk genoeg.

"We hebben de eerste slag gewonnen van minister Grapperhaus", twitterde Schouten vanavond. "Hij moet wachten met het nemen van onomkeerbare stappen bij een beslissing over het onderzoek Peter R. de Vries tot er een debat is geweest in de Tweede Kamer."

Schouten drong net als de andere advocaat van Nabil B. eerder al aan op een betere beveiliging voor De Vries, die optrad als de vertrouwenspersoon van B. De Vries beveiliging hebben afgeslagen, maar toch vonden de advocaten dat de Staat een zorgplicht had.

Het onderzoek staat los van het strafrechtelijke onderzoek naar de aanslag. Het is nog niet bekend wanneer het debat over het onderzoek plaats zal vinden.