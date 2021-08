Invaller Griffith bezorgt Jong AZ weer zege in blessuretijd

Lang leek Jong AZ genoegen te moeten nemen met een punt in de wedstrijd tegen TOP Oss. Totdat invaller Iman Griffith in de blessuretijd 1-0 maakte en de Alkmaarders de zege bezorgde.

Na geklungel in de Alkmaarse verdediging kon Justin Mathieu uithalen, maar Beau Reus kon de bal -met wat geluk- tegenhouden. Pal voor rust counterde Jong AZ snel. Het schot van Peer Koopmeiners werd vervolgens makkelijk gekeerd door Norbert Alblas (oud-jeugdspeler AZ).

In Wijdewormer stond een heuse kraker op het programma: Jong AZ en TOP Oss hadden hun eerste twee wedstrijden gewonnen. Beide ploegen stonden daarom bovenaan. Talent Ernest Poku maakte zijn basisdebuut, maar kon weinig laten zien. Mohamed Taabouni creëerde de eerste kans van de Alkmaarders. Zijn schot miste richting en ging naast het doel van Oss.

In de tweede helft gebeurde er weinig en leek de wedstrijd af te stevenen op een gelijkspel. Een vrije trap van Taabouni ging via de muur naast het doel van Oss. Lion Kaak liet het aanwezige publiek opveren met een kiezelhard afstandsschot. De bal spatte uiteen op de lat boven Beau Reus.

Het spel golfde hierna op en neer met weinig grote kansen aan beide kanten. Vlak voor tijd kreeg Joshua Sanches nog een uitgelezen mogelijkheid voor Oss. Reus plukte de bal stijlvol uit de kruising. In de blessuretijd scoorde invaller Iman Griffith 1-0 op aangeven van Robin Lathouwers, waardoor net als vorige week tegen Helmond Sport, de drie punten in de slotfase over de streep werden getrokken.

Door de zege staat Jong AZ bovenaan in de eerste divisie met negen punten uit drie wedstrijden.