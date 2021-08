Zaanse Richard Douma gaat voor titel bij de NK 10 km op de weg

De 28-jarige Zaandammer verbeterde in februari het nationaal record op de 5 kilometer met vijf seconden in Monaco. Begin vorig jaar had Douma al het record verbeterd op de 10 kilometer in Valencia. Afgelopen juni werd hij voor de vierde keer Nederlands kampioen op de 1500 meter.

De start van het NK 10 km vindt plaats vanaf 9.30 uur met de vrouwen en 10.15 uur met de heren. Dat is voorafgaand aan de Hemmeromloop, die dit jaar voor de 34e keer plaatsvindt. Traditiegetrouw op de laatste zondag van augustus.