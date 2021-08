Zaankanter Richard Douma gaat voor titel bij de NK 10 km op de weg

Richard Douma uit Zaandam, de Nederlandse recordhouder op de 5 en 10 km op de weg, is één van de favorieten zondag bij het NK 10 kilometer in Hem.

De 28-jarige Zaandammer verbeterde in februari het nationaal record op de 5 kilometer met vijf seconden in Monaco. Begin vorig jaar had Douma al het record verbeterd op de 10 kilometer in Valencia. Afgelopen juni werd hij voor de vierde keer Nederlands kampioen op de 1500 meter.

De start van het NK 10 km is om 10.15 uur. Bij de vrouwen klinkt het startschot om 9.30 uur. Daar behoort Bo Ummels uit Castricum tot de kanshebbers op een medaille

Het is NK is voorafgaand aan de Hemmeromloop, die dit jaar voor de 34e keer plaatsvindt. Traditiegetrouw op de laatste zondag van augustus.