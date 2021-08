KLM gevraagd voor evacuatievluchten Afghanistan

Het ministerie van Defensie heeft luchtbruggen tussen de Afghaanse hoofdstad Kabul en Islamabad in Pakistan en Tbilisi in Georgië opgezet. Nederlanders, maar ook Afghanen die in hun eigen land gevaar lopen voor de Taliban, worden daar met C-130's en C-17-transportvliegtuigen naartoe gebracht. In Islamabad of Tbilisi wordt er overgestapt op een vlucht naar Schiphol.

Vorige week woensdag en vrijdag vlogen er een militaire C-17 en een Airbus A330-MRTT van de NAVO met evacués naar Schiphol, maar sinds dit weekend worden ze vervoerd met commerciële luchtvaartmaatschappijen. Defensie en het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben daar tot nu toe Freebird Airlines uit Turkije, Georgian Airways en Corendon voor ingehuurd.

Grotere vliegtuigen

Een woordvoerder van KLM laat aan NH Nieuws weten dat de maatschappij inmiddels ook een verzoek heeft gekregen om evacuatievluchten uit te voeren naar Schiphol. Deze mogelijkheden worden volgens de woordvoerder onderzocht.

KLM heeft een vloot van grote Boeings en Airbussen waarmee die vluchten gemaakt zouden kunnen worden. Freebird, Georgian Airways en Corendon vliegen met kleinere vliegtuigen, waarmee een extra tussenstop moet worden gemaakt.