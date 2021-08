Spectaculaire sport Beach Handball mikt op Olympische Spelen 2028

Pirouettes en vliegertjes zijn twee manieren om te scoren bij het Beach Handball. Deze nieuwe en snel groeiende sport is spectaculair om te doen en zien. Dat bleek afgelopen weekend wel tijdens het Open NK Beach Handball in Blaricum. "Als je het niet kent, dan denk je wat gebeurt hier allemaal."

"Ik verwacht echt dat het in 2028 een olympische sport gaat worden", vertelt Danny de Ruiter, manager breedtesport NHV, over de ontwikkeling van Beach Handball. "Het is in heel veel landen populair, dus het maakt een goede kans."

Bekijk de video voor de volledige reportagen van het Open NK Beach Handball in Blaricum.