Dierentehuis Kennemerland vangt 40 hondjes op: "Eigenaar kon er niet meer voor zorgen"

"Ze zijn allemaal goed doorvoed, maar ze hadden wel veel vlooien en wormen", aldus Agnes Sol. Ze werkt bij Dierentehuis Kennemerland in Zandvoort en bekommert zich deze dagen om een groep van 40 hondjes, waaronder 17 puppy's. Dat ze op één dag zoveel nieuwe 'cliënten' binnenkrijgen, maken ze hier zelden mee.

Over de vorige eigenaar wordt vanwege privacyredenen niets losgelaten. Alleen dat hij of zij niet meer in staat was om nog goed voor de honden te zorgen en ze daarom dus zijn overgebracht naar Zandvoort. "Je kunt je voorstellen dat, bij zoveel hondjes in huis, de individuele zorg die ze nodig hebben tekort schiet", vertelt Agnes. "Het schoonmaken in huis lukt dan niet meer en loopse teefjes worden alsmaar gedekt door de reutjes die er rond lopen. Het is niet meer te controleren. Ik zou het zelf ook niet redden met zoveel honden in huis." Tekst loopt door na video.

Op één dag heeft Dierentehuis Kennemerland er ineens 40 honden bij - NH Nieuws

De hondjes vormen een bont gezelschap. "Het zijn allemaal kruisingen van kleine rassen. Bij sommigen is het wel duidelijk dat er iets van een Yorkshire Terriër in zit of van een chihuahua, maar het is allemaal gemixt in de loop der jaren", aldus Agnes. De medewerkers van het dierentehuis konden ook niet goed zien welke pup nou bij welke moeder hoorde. "We hadden een aantal teefjes die melk gaven en dus moeder moeten zijn, maar ze deden daar gewoon alles samen." De leeftijden van de hondjes variëren van een week of drie tot een jaar of vijf. 'De hele zaterdag castreren' De dierendokters in Zandvoort hebben er het afgelopen weekend een hoop werk aan gehad om de beestjes de juiste zorg te bieden. "Ze hebben de hele zaterdag staan te castreren. Wij reden af en aan met de hondjes en zij 'hielpen' ze verder", lacht Agnes. Naast haar ligt het hondje met de naam 'Teef 33', zo staat op het hok. Een grappig getal, als je je beseft dat het circuit van Zandvoort pal naast het dierentehuis ligt. "Die krijgt dus de naam Max of Maxime." Tekst loopt door na foto

Agnes Sol in het hok van 'Teefje 33' - NH Nieuws

Toen bekend werd dat de groep honden in Zandvoort was aangekomen, werd er direct veel hulp aangeboden. "Het zijn echt hartverwarmende reacties. Mensen komen spullen brengen en de trimsalon kwam bijvoorbeeld langs om de vachten van de hondjes te fatsoeneren", vertelt Agnes. Een deel van de groep is inmiddels al bij pleeggezinnen ondergebracht, de rest wacht ook nog op een nieuw thuis. Agnes geniet ervan. "Het is druk, maar het is eigenlijk wel heel gezellig. We hebben normaal nooit zoveel van deze kleine hondjes, dus het is erg leuk en ook mooi om mensen weer blij te kunnen maken." Mocht je interesse in één van de hondjes hebben, het dierentehuis verzoekt je dan om niet langs te komen, maar om eerst even een mail naar ze te sturen.