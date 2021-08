Frédérique Matla en Monique Verschoor genomineerd voor beste hockeyster van 2021

Het trio behaalde goud met de hockeyvrouwen in Tokio op de Olympische Spelen. Matla kroonde zich in Japan tot topscorer. De 32-jarige De Goede, aanvoerder van die ploeg, werd in 2018 en 2019 verkozen tot wereldspeelster van het jaar. In 2020 werd door de coronapandemie geen verkiezing gehouden. Andere kanshebbers zijn Gurjiit Kaur uit India en de Argentijnse Augustina Gorzelany en Augustina Albertarrio.

Bij de mannen is er geen Nederlander genomineerd. Trainer Alyson Annan is genomineerd in de categorie Beste Vrouwencoach. De stemming op de genomineerden is vandaag begonnen, de verkiezing sluit 15 september. De winnaars worden eind september of begin oktober bekendgemaakt.